Незалежная Прибалтика: почему Эстония разочаровалась в украинцах
Отношения прибалтийских республик и Украины претерпели серьезные изменения. Таллин прекратил выдачу бесплатных долгосрочных виз украинцам. Глава МВД призвал отменить безвизовый режим ЕС с Украиной. Хотя совсем недавно Эстония вместе с Латвией и Литвой были главными лоббистами интересов Киева в Евросоюзе. «Известия» разбирались в причинах внешнеполитических колебаний.
«Попробуем брать деньги с иностранцев»
Правительство Эстонии 24 сентября решило прекратить выдачу украинцам бесплатных долгосрочных виз, теперь для получения въездного документа необходимо оплатить пошлину. В пресс-службе кабинета министров отметили, что больше не видят оснований для предоставления привилегий. В пояснительной записке подчеркивается, что 90% граждан ходатайствовали о получении визы для работы в Эстонии.
Украинцы могли получать бесплатные визы с января 2010 года, но теперь эстонские чиновники говорят, что норма ущемляет трудовых мигрантов из других стран. Министр финансов Эстонии Мартин Хельме подчеркивает, что возвращение пошлин принесет в бюджет страны €2 млн. «Попробуем все-таки брать деньги с иностранцев, а не с эстонцев», — объяснил он журналистам.
В это же время министр внутренних дел Эстонии Март Хельме призвал отменить безвизовый режим ЕС с Украиной. По его словам, Таллин должен иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать. «Это (украинские мигранты) троянский конь. Миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — подчеркнул Хельме.
Со стороны всё это выглядит неожиданно. Совсем недавно Таллин вместе с Ригой и Вильнюсом были одними из главных лоббистов Киева в Европе. Прибалтийские республики выступали за предоставление Украине безвизового режима с ЕС, поддерживали стремление Украины в НАТО. Поддержка была не только на словах. В Прибалтике неоднократно лечили в бюджетных поликлиниках и больницах участников акций протеста на майдане в Киеве, боевых действий в Донбассе.
Корь и зайцы
Согласно статистике, департамент полиции и погранохраны Эстонии за первое полугодие 2019 года выдал 1268 срочных видов на жительство. Среди обладателей вида на жительство насчитывался 941 гражданин Украины. По прогнозу министерства внутренних дел, к концу 2019 года число граждан Украины, которые легально работают в Эстонии, достигнет 22 тыс. По сравнению с 2017 годом это число утроится.
Большое число граждан пользуется безвизом и приезжает в Эстонию под видом туристов, но остается в республике работать. Пограничники даже стали более дотошно присматриваться к прибывающим. Так, 21 сентября в аэропорту Таллина развернули пятерых приезжих. Они не смогли объяснить цель своего визита, при себе не имели достаточной суммы денег.
Наплыв мигрантов вроде бы помогает развивать эстонскую экономику, но многие жители жалуются, что украинцы занимаются на рынке труда демпингом, сбивают сложившиеся расценки, лишают работы самих эстонцев. Есть и ряд других проблем. Таллинские полицейские говорят, что трудовые мигранты часто нарушают общественный порядок.
Украинцы составляют большинство безбилетников в общественном транспорте. Стражи порядка также всё чаще сталкиваются с мигрантами, нелегально предлагающими услуги такси. По словам инспекторов, в Таллине возросло и количество бесхозных автомобилей в аварийном состоянии, которые ранее принадлежали украинцам. Обычно их бросают в спальных районах на окраинах города, где приезжие снимают жилье.
Медики также обвиняют мигрантов в распространении в республике некоторых тяжелых заболеваний. Например, на Украине не первый месяц свирепствует эпидемия кори. В Эстонии с начала года зафиксировано 26 случаев заболевания. Из них в 11 случаях болезнь завезли из других стран, девять случаев связано с гражданами Украины.
Фабрика ГУЛАГа
Больше всего украинцев в Эстонии задействовано на стройках и сельскохозяйственных работах. Немало их в IT, медицине, образовании. Приезжают в основном мужчины среднего возраста, но есть и молодежь. Довольно откровенно мигранты говорят о своих впечатлениях. Например, житель Днепра (бывший Днепропетровск) Евгений Деркач на Украине работал на простаивающем сейчас ракетно-космическом предприятии «Южмаш». В Эстонии он устроился на рыбную фабрику.
«Меня поселили в пригороде Таллина. В двухкомнатной квартире жили еще пять человек. Рабочая смена составляла 12 часов. Дорога с места ночевки и обратно занимала еще три часа. В месяц было четыре выходных дня. Зарплату обозначили в сумме €4 в час, хотя в контракте было указано €470. Мне объяснили, что деньги будут начислены потом на карточку, а остальное выдается в конверте. Оказалось, что европейские наниматели, так же как и у нас, не хотят платить налоги», — рассказал Деркач.
На фабрике мужчина фасовал и отправлял на заморозку рыбу. «Дольше двух месяцев в цеху никто не задерживался. При тяжелых условиях работы, да еще в холодном цеху, при элементарном отсутствии времени для восстановления сил эти условия выглядят пожестче, чем в ГУЛАГе — там хоть бесплатную и уже готовую баланду давали», — рассуждает он.
Схватка за безвиз
Наплыв мигрантов способствовал колебаниям эстонского внешнеполитического курса. Президент республики Керсти Кальюлайд заявила, что Европа всё больше устает от Киева. «И причина усталости — в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и т.д.», — пояснила она.
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич объясняет «Известиям», что Таллин, Рига и Вильнюс долго декларировали помощь Киеву, а в какой-то момент перешли от слов к делу. В частности, открыли рынок труда для квалифицированных рабочих. «Для украинцев предложение оказалось выгодным: например, зарплата сварщика на родине и в Прибалтике отличается в четыре раза. Жители Эстонии считают зарплату в €500–600 смехотворно низкой, а приезжие с таким доходом умудряются делать накопления. Очень быстро украинцы перестали претендовать на отдельные вакансии, а стали захватывать рынок в целом», — говорит эксперт.
Эстонская граница с латвийской стороны
По мнению Межевича, в ближайшее время стоит ожидать дальнейшего ужесточения миграционного законодательства. Если же этого не произойдет, то влияние украинцев будет возрастать. Многие эстонцы выезжают на заработки в другие страны ЕС, численность коренного населения на протяжении ряда лет сокращается. «Если мы ничего не сделаем, то окажемся в меньшинстве на своей родине уже через несколько лет», — предупреждает министр финансов страны Мартин Хельме.