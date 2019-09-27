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Незалежная Прибалтика: почему Эстония разочаровалась в украинцах

Таллин призвал к отмене безвиза Евросоюза с Украиной
Фото: Depositphotos
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Незалежная Прибалтика: почему Эстония разочаровалась в украинцах
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2019-09-26 16:02:06
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Отношения прибалтийских республик и Украины претерпели серьезные изменения. Таллин прекратил выдачу бесплатных долгосрочных виз украинцам. Глава МВД призвал отменить безвизовый режим ЕС с Украиной. Хотя совсем недавно Эстония вместе с Латвией и Литвой были главными лоббистами интересов Киева в Евросоюзе. «Известия» разбирались в причинах внешнеполитических колебаний.

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«Попробуем брать деньги с иностранцев»

Правительство Эстонии 24 сентября решило прекратить выдачу украинцам бесплатных долгосрочных виз, теперь для получения въездного документа необходимо оплатить пошлину. В пресс-службе кабинета министров отметили, что больше не видят оснований для предоставления привилегий. В пояснительной записке подчеркивается, что 90% граждан ходатайствовали о получении визы для работы в Эстонии.

Украинцы могли получать бесплатные визы с января 2010 года, но теперь эстонские чиновники говорят, что норма ущемляет трудовых мигрантов из других стран. Министр финансов Эстонии Мартин Хельме подчеркивает, что возвращение пошлин принесет в бюджет страны €2 млн. «Попробуем все-таки брать деньги с иностранцев, а не с эстонцев», — объяснил он журналистам.

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Анкета для получения визы
Фото: Depositphotos

В это же время министр внутренних дел Эстонии Март Хельме призвал отменить безвизовый режим ЕС с Украиной. По его словам, Таллин должен иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать. «Это (украинские мигранты) троянский конь. Миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — подчеркнул Хельме.

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Со стороны всё это выглядит неожиданно. Совсем недавно Таллин вместе с Ригой и Вильнюсом были одними из главных лоббистов Киева в Европе. Прибалтийские республики выступали за предоставление Украине безвизового режима с ЕС, поддерживали стремление Украины в НАТО. Поддержка была не только на словах. В Прибалтике неоднократно лечили в бюджетных поликлиниках и больницах участников акций протеста на майдане в Киеве, боевых действий в Донбассе.

Корь и зайцы

Согласно статистике, департамент полиции и погранохраны Эстонии за первое полугодие 2019 года выдал 1268 срочных видов на жительство. Среди обладателей вида на жительство насчитывался 941 гражданин Украины. По прогнозу министерства внутренних дел, к концу 2019 года число граждан Украины, которые легально работают в Эстонии, достигнет 22 тыс. По сравнению с 2017 годом это число утроится.

Большое число граждан пользуется безвизом и приезжает в Эстонию под видом туристов, но остается в республике работать. Пограничники даже стали более дотошно присматриваться к прибывающим. Так, 21 сентября в аэропорту Таллина развернули пятерых приезжих. Они не смогли объяснить цель своего визита, при себе не имели достаточной суммы денег.

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Украинская граница
Фото: Depositphotos

Наплыв мигрантов вроде бы помогает развивать эстонскую экономику, но многие жители жалуются, что украинцы занимаются на рынке труда демпингом, сбивают сложившиеся расценки, лишают работы самих эстонцев. Есть и ряд других проблем. Таллинские полицейские говорят, что трудовые мигранты часто нарушают общественный порядок.

Украинцы составляют большинство безбилетников в общественном транспорте. Стражи порядка также всё чаще сталкиваются с мигрантами, нелегально предлагающими услуги такси. По словам инспекторов, в Таллине возросло и количество бесхозных автомобилей в аварийном состоянии, которые ранее принадлежали украинцам. Обычно их бросают в спальных районах на окраинах города, где приезжие снимают жилье.

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Медики также обвиняют мигрантов в распространении в республике некоторых тяжелых заболеваний. Например, на Украине не первый месяц свирепствует эпидемия кори. В Эстонии с начала года зафиксировано 26 случаев заболевания. Из них в 11 случаях болезнь завезли из других стран, девять случаев связано с гражданами Украины.

Фабрика ГУЛАГа

Больше всего украинцев в Эстонии задействовано на стройках и сельскохозяйственных работах. Немало их в IT, медицине, образовании. Приезжают в основном мужчины среднего возраста, но есть и молодежь. Довольно откровенно мигранты говорят о своих впечатлениях. Например, житель Днепра (бывший Днепропетровск) Евгений Деркач на Украине работал на простаивающем сейчас ракетно-космическом предприятии «Южмаш». В Эстонии он устроился на рыбную фабрику.

«Меня поселили в пригороде Таллина. В двухкомнатной квартире жили еще пять человек. Рабочая смена составляла 12 часов. Дорога с места ночевки и обратно занимала еще три часа. В месяц было четыре выходных дня. Зарплату обозначили в сумме €4 в час, хотя в контракте было указано €470. Мне объяснили, что деньги будут начислены потом на карточку, а остальное выдается в конверте. Оказалось, что европейские наниматели, так же как и у нас, не хотят платить налоги», — рассказал Деркач.

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Рабочий на рыбной фабрике
Фото: ТАСС/Лев Федосеев

На фабрике мужчина фасовал и отправлял на заморозку рыбу. «Дольше двух месяцев в цеху никто не задерживался. При тяжелых условиях работы, да еще в холодном цеху, при элементарном отсутствии времени для восстановления сил эти условия выглядят пожестче, чем в ГУЛАГе — там хоть бесплатную и уже готовую баланду давали», — рассуждает он.

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Схватка за безвиз

Наплыв мигрантов способствовал колебаниям эстонского внешнеполитического курса. Президент республики Керсти Кальюлайд заявила, что Европа всё больше устает от Киева. «И причина усталости — в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и т.д.», — пояснила она.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич объясняет «Известиям», что Таллин, Рига и Вильнюс долго декларировали помощь Киеву, а в какой-то момент перешли от слов к делу. В частности, открыли рынок труда для квалифицированных рабочих. «Для украинцев предложение оказалось выгодным: например, зарплата сварщика на родине и в Прибалтике отличается в четыре раза. Жители Эстонии считают зарплату в €500–600 смехотворно низкой, а приезжие с таким доходом умудряются делать накопления. Очень быстро украинцы перестали претендовать на отдельные вакансии, а стали захватывать рынок в целом», — говорит эксперт.

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Эстонская граница с латвийской стороны

Эстонская граница с латвийской стороны

Фото: Getty Images/NurPhoto

По мнению Межевича, в ближайшее время стоит ожидать дальнейшего ужесточения миграционного законодательства. Если же этого не произойдет, то влияние украинцев будет возрастать. Многие эстонцы выезжают на заработки в другие страны ЕС, численность коренного населения на протяжении ряда лет сокращается. «Если мы ничего не сделаем, то окажемся в меньшинстве на своей родине уже через несколько лет», — предупреждает министр финансов страны Мартин Хельме.

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