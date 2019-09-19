Президент Эстонии объяснила усталость Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европа действительно устала от Украины.

В интервью изданию «Европейская правда» политик отметила, что ЕС много лет помогает Украине, однако не видит, чтобы страна становилась менее коррумпированной, а ее экономика менее олигархической.

«Задача новой власти — показать, что теперь развитие будет идти быстрее», — сказала Кальюлайд.

По ее словам, предыдущие украинские власти заложили своими реформами фундамент, и теперь Киеву необходимо продемонстрировать прогресс и результаты.

Прокомментировала эстонский лидер и переживания украинского журналиста по поводу того, что некоторые страны ЕС могут поступиться интересами Украины ради отношений с Россией.

«Конечно же, это так. В свое время, когда Эстония шла к членству в ЕС, это постоянно была дорога в гору. Это — реалии жизни, никто нас не ждал с распростертыми объятиями! И вы тоже не рассчитывайте на это. Делайте то, что вы должны делать на пути к ЕС», — указала она.

При этом Кальюлайд сочла, что санкции против России Евросоюз в ближайший год не снимет.

В марте депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что Европа устала от Украины и «вынуждена тащить ее, как чемодан без ручки». Однако, по его словам, европейские страны всё равно не могут бросить Киев.