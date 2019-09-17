Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией. Об этом она сказала в интервью телеканалу ETV 16 сентября.

«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», — цитирует ее портал ERR.

По словам главы государства, если дать возможность другим странам общаться с Россией от имени Эстонии, то властям республики будут говорить, что «вы не знаете, вы не понимаете, вы оставляете нам эту сложную работу по общению с русскими».

Кальюлайд уверена: ее визит в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным в апреле улучшили положение Эстонии на мировой арене, и теперь Таллин может высказывать свое мнение «кому угодно с заметно усиленных позиций».

Кальюлайд высоко оценила прошедшую встречу с Путиным, отмечая, что лидерам удалось обсудить «сложные моменты» и проявлять взаимное уважение друг к другу «в особо трудные моменты».

Однако визит эстонского лидера раскритиковали в Латвии и Литве, заявив об угрозе раскола единства балтийских стран и посетовав на отсутствие информации по встрече. В ответ Кальюлайд заявила, что не обязана отчитываться об общении с соседями и хочет не «быть в меню», а «сидеть за столом переговоров».