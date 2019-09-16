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Эстония испугалась потери финских туристов из-за России

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Фото: Global Look Press/Perry Mastrovito
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Турпоток из Финляндии в Эстонию может заметно снизиться из-за введения Россией с 1 октября электронных виз для иностранцев, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Такое мнение выразила 16 сентября атташе эстонского посольства в Москве по вопросам туризма Илона Кбеян.

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«Россия активно поощряет свой туристический сектор, как въездной, так и внутренний. <…> в начале лета было упрощено оформление виз для поездок в Калининград и на Дальний Восток. Это быстро показало хорошие результаты, число туристов стремительно выросло. Теперь же попасть по электронной визе можно будет в Санкт-Петербург и Ленинградскую область», — приводит ее слова портал rus.err.ee.

Кбеян выразила уверенность, что новая визовая система сможет негативно сказаться на эстонском туристическом секторе. Это, по ее мнению, обусловлено и тем, что у Финляндии хорошее сообщение с Петербургом, кроме того, российская северная столица имеет богатую культурную жизнь.

16 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что с 2021 года по всей России будут действовать электронные визы. По оценкам ведомства, это нововведение поможет сделать РФ одной из самых либеральных в области визового режима и привлечь большое количество туристов.

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