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Послание в бутылке спасло жизнь трем туристам в Калифорнии

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Фото: washingtonpost.com/Curtis Whitson
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Семья, застрявшая на вершине водопада на реке Арройо Секо в американском штате Калифорния, смогла спастись благодаря брошенной в воду бутылке с запиской. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Инцидент произошел в июле. 44-летний Кертис Уитсон вместе со своей возлюбленной и 13-летним сыном отправился в сплав по реке Салинас. Мужчина хорошо знал дорогу, так как семь лет назад уже путешествовал в этих водах.

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На третий день плавания семья подплыла к самому опасному участку пути — вершине 12-метрового водопада, однако веревка, по которой туристы должны были спуститься вниз, исчезла. При этом данный путь был единственным безопасным вариантом.

Путники оказались в ущелье без сотовой связи. Уитсон решил отправить вниз по реке послание с просьбой о спасении. Для этого он нашел палку и вырезал на ней слова «помогите нам», но она оказалась слишком легкой и не плыла по реке.

Тогда мужчина взял туристическую бутылку, написал на ней слово «помогите», вложил внутрь записку с местоположением и бросил в водопад. В этот раз послание отправилось вниз по течению.

Туристы выбрались на пологий участок суши, развели костер и выложили из камней международный сигнал бедствия SOS. Затем они уснули в спальных мешках. Ночью их разбудили спасатели, которые через громкоговоритель оповестили путников, что нашли их и призвали оставаться до утра на месте.

После спасения семья узнала, что их бутылку обнаружили два других туриста, которые прочитали записку и связались с местными властями. Спасатели отправились на их поиски на вертолете и нашли с помощью тепловизора и очков ночного видения.

11 сентября сообщалось, что турист из США стал свидетелем схватки восьмиметровой анаконды и аллигатора рода кайман, когда катался на лодке по бразильскому заповеднику Пантанал.

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