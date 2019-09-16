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В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, посвященная автомототуризму в РФ

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19 сентября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция по теме ««Проблемы и перспективы развития автомототуризма в России».

Интерес к автомототуризму растет с каждым годом. По данным различных социологических исследований, ежегодный прирост путешествий на собственном автомобиле составляет 10–15%. При этом автотуризм до сих пор составляет не более 1% от общего туристического потока в России. В настоящее время в стране создаются все необходимые условия для развития в туристической отрасли отдельного блока — автотуризма.

Участники пресс-конференции:

  • Сергей Лобарев, президент Общенациональной ассоциации автомототуризма. председатель Комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем.
  • Павел Садчиков, профессор, путешественник, председатель правления Ассоциации российских производителей товаров и услуг для автотуризма.
  • Андрей Иванов, руководитель движения байкеров МотоМосква.
  • Наталья Булах, исполнительный директор Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца.
  • Юрий Гейко, автожурналист.

Основные вопросы пресс-конференции:

  • Проблемы в отрасли автомототуризма.
  • Перспективы развития автомототуризма в РФ.
  • Развитие придорожной инфраструктуры и автокемпингов.
  • Межрегиональный проект «Сибирский тракт» и многие другие.

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