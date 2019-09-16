В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, посвященная автомототуризму в РФ
19 сентября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция по теме ««Проблемы и перспективы развития автомототуризма в России».
Интерес к автомототуризму растет с каждым годом. По данным различных социологических исследований, ежегодный прирост путешествий на собственном автомобиле составляет 10–15%. При этом автотуризм до сих пор составляет не более 1% от общего туристического потока в России. В настоящее время в стране создаются все необходимые условия для развития в туристической отрасли отдельного блока — автотуризма.
Участники пресс-конференции:
- Сергей Лобарев, президент Общенациональной ассоциации автомототуризма. председатель Комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем.
- Павел Садчиков, профессор, путешественник, председатель правления Ассоциации российских производителей товаров и услуг для автотуризма.
- Андрей Иванов, руководитель движения байкеров МотоМосква.
- Наталья Булах, исполнительный директор Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца.
- Юрий Гейко, автожурналист.
Основные вопросы пресс-конференции:
- Проблемы в отрасли автомототуризма.
- Перспективы развития автомототуризма в РФ.
- Развитие придорожной инфраструктуры и автокемпингов.
- Межрегиональный проект «Сибирский тракт» и многие другие.
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