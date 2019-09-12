Служба одного отпуска: туристам хотят создать цифровую платформу

Для развития туризма в России могут создать единую платформу, которая даст возможность забронировать отель, билет на любой вид транспорта и сразу оформить услуги гида. Об этом «Известиям» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она также отметила, что важнейшая задача для специалистов отрасли – маркетинговое продвижение «туристических магнитов» нашей страны. Сейчас чиновники обсуждают Стратегию развития туризма до 2035 года, по словам вице-премьер РФ Ольги Голодец, документ планируется утвердить в ближайшие дни.

Доверенная среда

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила «Известиям», что в отрасли необходима цифровизация — в Сети нет качественного контента, который путешественник, интересующийся отдыхом в России, мог бы найти в одном месте.

— Нужна большая единая доверенная цифровая среда, где турист мог бы найти любой тур, который ему был бы интересен. Забронировать отель, билет на любой вид транспорта, сразу же воспользоваться услугой гида и так далее. Необходимо создать одну большую платформу, которой могли бы пользоваться как внутренние, так и въездные туристы, — сказала Зарина Догузова.

Также она подчеркнула, что в этой отрасли многое строится вокруг инвесторов. Поэтому готовится целый пакет преференций для бизнеса. Предложения будут формироваться во взаимодействии с представителями предпринимательского сообщества.

Между тем исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что создание такой платформы пока вызывает много вопросов, на которые нет ответов.

— Концептуально неплохая идея. Но для оценки проекта нужны детали: кто сможет подключится, кто сможет бронировать, кто будет управлять системой, на какие средства она будет разрабатываться, — сказала «Известиям» Майя Ломидзе.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с «Известиями» выразил уверенность в том, что индустрия отдыха поддержит создание единой информационной платформы.

— Будет очень неплохо, если со стороны государства последует такой шаг. Это своего рода продвижение продуктов территорий, субъектов. Поэтому возможность рассказать о своих услугах у турбизнеса расширится, — сказал эксперт.

Говоря о преференциях для предпринимателей, вице-президент РСТ отметил, что со стороны бизнес-сообщества в Стратегию развития туризма были внесены предложения, касающиеся субсидирования авиаперелетов, снижения налогооблажения и стимулирование спроса.

От гастрономии до экстрима

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала «Известиям» и о том, что индустрия путешествий в современном мире – это, прежде всего, экономика впечатлений: люди едут за яркими ощущениями и эмоциями. Поэтому планируется создание «туристических магнитов» России. И их можно продвигать в рамках экологического туризма.

— Экологический и арктический туризм сейчас очень бурно развиваются. В мире, в среднем, ежегодный рост составляет 20–30%. Это, кстати говоря, та же «экономика впечатлений» — природа дает вовлечение, уникальный опыт, возможность увидеть первозданные места, — сказала глава Ростуризма.

Однако по ее мнению, стоит разделить экологический туризм на два вида: тот, что развивается на особо охраняемых территориях и обычные походы с палатками. Кроме того, следует законодательно прописать, что такое экологический туризм и какой набор понятий в него включать. А также вместе с природоохранными организациями и ведомствами понять, какие ограничения нужно снять, а какие оставить.

Юрий Барзыкин уверен, что в России все регионы перспективны для туристического развития, и каждый имеет свой уникальный турпродукт.

— В каждом регионе есть свои традиционные кухни, можно даже создать гастрономическую карту России. Люди еду на Камчатку, чтобы попробовать местную рыбку, формируется и черноморская кухня. Поэтому, помимо традиционных видов туризма, можно развивать гастрономический, экстремальный, детский, молодежный, экологический. Самое главное, нужен профессиональный подход, и внимание со стороны региональных властей, — сказал он.

Майя Ломидзе согласилась с тем, что если говорить о въездном туризме, то стоит развивать все его виды — от культурно-познавательного до активного, за исключением пляжного.

– В тексте Стратегии есть интересная формулировка – «приоритетные туристские территории». Предполагается, что будут разработаны критерии, методика их определения, — пояснила исполнительный директор АТОР. — Смысл в том, что эти приоритетные туристские территории будут оцениваться по совокупности целого ряда факторов, и именно на них будут задействованы максимально все режимы господдержки развития туризма. Пока таких критериев нет, поэтому стоит вкладываться в те регионы, где есть туристический поток. Но подход должен быть дифференцированным: где-то, условно, надо вложить десять копеек, а где-то 1 млрд рублей.

Эксперт подчеркнула, что если, к примеру, на том же Байкале грамотно выстроить турбизнес (так, чтобы и само уникальное место не пострадало), то он может стать настоящим Клондайком.

11 сентября в ходе делового завтрака в рамках 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что Стратегия развития туризма в РФ должна быть утверждена «со дня на день».