Электронный рай: получится ли сделать в России либеральный визовый режим

С 2021 года по всей России будут действовать электронные визы. По оценкам Ростуризма, это нововведение поможет сделать нашу страну одной из самых либеральных в области визового режима среди развитых стран. С таким заявлением выступила глава ведомства Зарина Догузова, выступая на открытии 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Пилотные проекты по введению электронных виз уже работают в Дальневосточном регионе и Калининградской области. С октября граждане 53 стран смогут оформлять въездные документы онлайн для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Получится ли масштабировать этот опыт на всю Россию и какие результаты даст существенное облегчение визовых формальностей — в материале «Известий».

По накатанной

Оформить электронную визу смогут граждане Евросоюза и шенгенской зоны, а также некоторых стран Ближнего Востока и Азии. Полный перечень стран еще не утвержден, но в Ростуризме рассчитывают, что число стран, граждане которых смогут въехать в Россию по облегченной системе, будет увеличено по сравнению со списком, который уже действует в пилотных областях.

Размер пошлины на новую визу пока не называется. По данным «Коммерсанта», ее ориентировочная стоимость составит около $50 . Нынешние визовые пошлины варьируются от €35 для граждан Евросоюза до $160 для граждан Великобритании, США и Канады. Уже известно, что электронная виза будет однократной и будет выдаваться на срок до 16 дней. В пилотных регионах электронную визу пока выдают бесплатно.

Намерения развивать туризм в России звучат на самом высоком уровне: заседание Генассамблеи ЮНВТО в Санкт-Петербурге посетил президент страны Владимир Путин. Глава государства пообещал туристической отрасли эффективную господдержку и напомнил об успешном опыте проведения в стране зимних Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу, Фестиваля молодежи и студентов, студенческих универсиад. По итогам прошлого года Россию посетили 5 млн иностранцев. Безусловно, подавляющее большинство среди них составили футбольные болельщики.

туризм 1 Болельщик сборной Швеции у картины Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. 5 июля 2018 года Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Опыт проведения чемпионата показал, что Россия — интересное для иностранцев направление с достаточно развитой туристической инфраструктурой. Однако основной тормозящий фактор развития туризма — въездные визы, которые нужно оформлять по приглашению. Их отмена на время проведения матчей была одним из факторов многократного роста числа иностранных туристов.

По словам замглавы Минкомсвязи Олега Пака, для электронных виз будет задействовано оборудование, которое использовалось для въезда болельщиков по Fan ID по время чемпионата.

В настоящий момент визы в Россию выдаются по шести категориям: туристическая, деловая, частная, учебная, гуманитарная и транзитная. Для всех категорий, кроме рабочей и учебной визы, число дней пребывания в России не должно превышать 90 в течение полугода. По данным консульского информационного портала МИД России, в настоящий момент нашу страну могут посещать без визы граждане 46 государств мира. Срок пребывания зависит от того, из какой страны прибыл турист, и составляет от 30 до 90 дней.

Впечатляющий всплеск

В июле 2019 года электронные визы решили ввести в Калининградской области. И уже за первые месяцы получили впечатляющие результаты. Всего за два летних месяца граждане 50 стран подали заявки и более 30 тыс. человек уже съездили в область по облегченной визе. Об этом «Известиям» рассказал министр туризма Калининградской области Андрей Ермак.

«За первый же месяц произошел очень впечатляющий всплеск: мы выдали 10 тыс. электронных виз в Калининградской области. Это в десять раз больше, чем во Владивостоке. В настоящий момент уже выдано более 40 тыс. виз, и 32 тыс. человек уже посетили область по электронным визам. Причем география сама широкая. Визы уже запросили граждане 50 стран из 53, которые есть в списке. Это очень впечатляющие цифры», — рассказал министр туризма Калининградской области.

туризм2 Автомобили в пункте пропуска «Багратионовск» в Калининградской области на российско-польской границе Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Основная масса туристов приезжает на автомобилях из соседних стран: Литвы, Латвии, Эстонии, Германии и Польши. Однако в последний месяц соотношение начало меняться. Стали приезжать граждане Франции, Италии и Бельгии. Последние приезжали в Калининград год назад на матчи своей сборной. Китайских туристов пока немного, а среди туристов стран Ближнего Востока, например, Бахрейна, интерес повышенный. Немало заявок поступает и от жителей Турции и Туниса. Сама виза действует восемь дней, но туристы, как правило, приезжают на 3–4 дня.

«Калининградская область — очень удобное место для проведения отпуска. Особенно для европейских туристов, которые хотят посетить Россию и путешествуют на автомобиле или автобусе. Привлекает туристов, конечно же, инфраструктура вполне европейского уровня и хорошее соотношение цены и качества за счет курсовой разницы. Им очень выгодно и недорого отдыхать у нас. Плюс сама по себе территория достаточно интересная, много достопримечательностей, она компактная, и добираться удобно практически для всех. Калининградская область — это эклектика в хорошем смысле слова: сразу несколько эпох на такой компактной территории. Тут переплетена эпоха древних пруссов, тевтонского ордена, немецкая, советская история, современный российский климат — всё это необычным образом отражено в архитектуре, истории и отчасти в гастрономии», — добавил Ермак.

туризм 3 Вид на Кафедральный собор и реку Преголя со смотровой площадки башни Маяк, расположенной в Рыбной деревне в Калининграде Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Нагрузка на гостиницы выросла, но пока есть небольшой резерв. Год назад в области появились два крупных сетевых отеля и еще несколько, построенных местными инвесторами. В администрации края рассчитывают, что с облегчением визового режима инвестиции в эту сферу будут расти.

«Калининград очень популярен с точки зрения строительства хостелов, поэтому варианты размещения есть на любой кошелек. Загрузка в гостиницах достаточно равномерная, потому едут люди разного возраста и достатка. Первые три недели у нас были большие очереди на таможне: многие впервые ехали в Россию. Помимо электронной визы, те, кто едет на машине, должны оформлять разрешение на ввоз транспортного средства. Это создавало серьезные проблемы на границе. Но сейчас провели ряд совещаний с коллегами из таможни, избавились от одного лишнего документа, чтобы облегчить процесс. Саму декларацию теперь можно уже скачать онлайн и заполнить дома, сэкономив тем самым время», — резюмировал глава областного министерства туризма.

Новые возможности и вызовы

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что вскоре к пилотным регионам присоединится и Санкт-Петербург — одно из самых желанных туристических направлений для иностранцев. Перечень стран уже утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Проанализировав весь опыт, который уже есть по Дальнему Востоку, Калининграду и будет по Санкт-Петербургу, будем принимать соответствующие решения. Ключевое для нас — решение президента, что виза должна заработать на территории всей страны с 1 января 2021 года, и я надеюсь, что список стран, которые смогут ими пользоваться, будет еще шире, чем сейчас для Калининграда. Я хочу отметить, что на Дальнем Востоке он был гораздо меньше. И я считаю, что это очень хороший знак и шаг открытости — там присутствует большинство европейских стран», — рассказала Догузова. По ее словам, в финальной версии перечня стран могут быть приняты «еще более смелые решения».

туризм4 Пассажиры круизного лайнера Spectrum of the Seas во время ознакомительной экскурсии во Владивостоке Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Введение электронных виз в нашей стране открывает огромные перспективы для развития въездного туризма из стран, формирующих основные туристские потоки, рассказал «Известиям» инициатор законопроекта, помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Цыганов. С этой инициативой он обратился к президенту еще в 2016 году.

«Электронные визы дают огромное конкурентное преимущество. Мы вступили в конкурентную борьбу за туристические потоки на глобальном рынке — экспорт услуг. Экспорт от международного туризма достиг $1,7 трлн. Сильный рост выездного туризма по всему миру способствовал увеличению доходов от международного туризма, что составило 29% от мирового экспорта услуг, или 7% от общего экспорта товаров и услуг. Международный туризм вошел в пятерку ведущих секторов экономики в мире. Туризм еще отстает от химической и топливной промышленности, но уже обогнал пищевую и автомобильную», — пояснил Цыганов.

С введением электронных виз Россия станет очень сильным игроком на международном туристическом рынке и получит дополнительную валютную выручку от несырьевого экспорта и создание большого количества рабочих мест с ростом туристического потока в Россию из-за рубежа, считает помощник председателя комитета СФ. Введение электронных виз, по его словам, позволит увеличить турпоток в страну из-за рубежа в 1,5–2,5 раза.

туризм 5 Туристы из Южной Кореи на территории одного из отелей Санкт-Петербурга Фото: ТАСС/Петр Ковалев

«Исследование ЮНВТО и Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) показывает, что страны G20 смогли нарастить количество принимаемых иностранных туристов на дополнительные 122 млн человек, получить дополнительно $206 млрд туристического экспорта и создать 5 млн дополнительных рабочих мест, проведя улучшения условий оформления виз и въездных формальностей», — добавил Цыганов.

Эффект введения виз в пилотных регионах многократно превзошел все ожидания и прогнозы. К тому же развитие туристической сферы создает большое количество рабочих мест в регионах. Цыганов призывает не страшиться проблемы овербукинга в городах.

«Спрос рождает предложение. Будут платежеспособные туристы — и для них будут строить новые гостиницы и места размещения. Инвесторы должны видеть стабильный рост турпотока без визовых ограничений и тогда будут строить отели и вкладывать деньги в нашу туротрасль. Я ни разу не испытал проблем с бронированием гостиниц в России. Но очень надеюсь, что наши гостиницы будут всегда заполнены туристами. Поэтому потратил три года на введение электронных виз в России», — отметил Цыганов.

Председателя Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал «Известиям», что повсеместное введение въездной туристической визы позволит увеличить турпоток в Россию в среднем на 20–40%.

туризм 6 Туристы фотографируются перед витриной ГУМа в Москве Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

«Это миллиарды рублей, оставленные в нашей экономике свободного времени. Вклад туристической индустрии в мировой продукт — 12%, в России этот показатель пока лишь 3,5%, и его следует наращивать. Помимо экономической функции туризма, крайне важна и гуманитарная составляющая. Если люди хорошо знакомы с культурой и историей стран-соседей, то улучшается климат международных отношений этих государств, снижается градус русофобских настроений. Иностранцы увидят, что Россия — современная, цивилизованная, гостеприимная, европейская страна», — уверен председатель комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Еще до введения электронной визы возможность безвизового въезда в Санкт-Петербург получат болельщики Евро-2020. По словам Дегтярева, 16-дневного срока более чем достаточно для того, чтобы увидеть не только Москву и Санкт-Петербург, но и российские регионы.

«Однако введение электронной визы — не панацея. Мировой опыт свидетельствует о том, что визовый режим, как правило, не мешает туристам посещать интересующие их страны. Движущей силой любого путешественника является любопытство, поэтому развитие туристической отрасли строится на трех китах: безопасность, конкуренция и любопытство», — резюмировал Дегтярев.

Опытным путем

Иностранцы, получавшие российскую визу, поделились с «Известиями» своим опытом оформления документов. Австралийка Анна Стефенс рассказала, что пять лет назад на оформление российской визы у нее ушло около двух месяцев. При этом шесть недель ее паспорт находился в консульстве. На то, чтобы получить въездной документ, она потратила в общей сложности около 10 тыс. рублей. Из них €50 ушло на оплату посреднического агентства, которое помогает иностранцам получить визу. Без его помощи, по ее словам, процедура вышла бы еще более долгой и утомительной.

Несмотря на то, что турфирма занималась подготовкой полного пакета документов, туристка должна была прикрепить приглашение от друга из России, заполнить анкету, приложить брони гостиницы и авиабилетов. После прилета в Москву девушке нужно было прийти в посольство для того, чтобы подтвердить регистрацию. С введением электронных виз отпадет необходимость отдавать паспорт на долгий срок, документы нужно будет отсканировать и прикрепить в заявке.

туризм7 Международный пропускной пункт «Чернышевское» на российско-литовской границе в Калининградской области Фото: ТАСС/Виталий Невар

В настоящий момент, помимо приглашения, при подаче документов на российскую визу нужно заполнить анкету, в которой указываются все места работы и страны, посещенные за последние 10 лет. Австралиец Райли Гриффитс, который недавно подал заявление на визу, рассказал, что стандартный срок рассмотрения документов составляет 12 рабочих дней. Но есть возможность ускорить процесс, доплатив за это. Он также воспользовался услугами посреднической компании из-за сложности самостоятельного оформления документов. За ускоренное получение визы суммарно он отдал 500 австралийских долларов (около 22,5 тыс. рублей). Гриффитс назвал российскую визу самой дорогой из всех, что он получал в своей жизни.

Швед Хампус Тёттруп получал российскую визу около 10 раз, но даже несмотря на большой опыт в визовом вопросе, ему неоднократно приходилось пользоваться услугами посреднических контор. В течение года Хампус обучался в одном из московских вузов, а после этого приезжал в Россию навещать друзей.