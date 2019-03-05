Визам надо быть проще: у кабмина есть варианты по росту турпотока в РФ

Россия готова внедрять различные виды виз, в том числе электронные, и использовать современные решения по упрощению пропускного режима для увеличения туристического потока в страну. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Софии на бизнес-форуме. Во второй день своего визита в Болгарию глава правительства также встретился с патриархом Болгарским Неофитом и провел переговоры с председателем Народного собрания республики Цветой Караянчевой.

Болгария у российских туристов входит в число наиболее популярных стран. В прошлом году республику посетило более 500 тыс. наших соотечественников. Обратный турпоток на порядок ниже: в России в минувшем году побывали 56 тыс. граждан Болгарии. Правда, это на 9,8% выше аналогичных показателей 2017 года.

Глава кабинета министров напомнил, что сейчас правительство России реализует национальный проект в сфере международной кооперации и экспорта, который предусматривает работу по упрощению визового режима для туристов из разных стран.

— Этим действительно нужно заниматься. Это сложная задача. Если говорить о туристическом обмене с Евросоюзом, то мы в какой-то момент на этом пути находились, но потом в силу известных причин всё это заглохло и ничего выдающегося не происходит, — отметил российский премьер.

В октябре прошлого года в Москве прошло XVI заседание российско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которого была подписана программа совместных действий в области туризма на период 2019–2021 годов. Для синхронизации действий планируется провести аналогичное совещание осенью в Болгарии.

— Мне кажется, если говорить о нормальном туристическом общении, то, конечно, без упрощенных виз, без нормальных способов въезда и выезда, включая электронные визы, просто не обойтись. И мы в России готовы идти на самые современные виды визовых решений, — заявил Дмитрий Медведев.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин пригласил болгарских предпринимателей инвестировать в российский турбизнес.

— У нас запланирован полный пересмотр регуляторики, который будет касаться всех сфер российской экономики, в том числе отелей, ресторанов — всего того, что делает конкурентоспособный туристический продукт, — отметил министр. — Здесь издержки для тех, кто инвестирует в Россию, будут уменьшаться. Второй способ для болгарских инвесторов заработать на российских туристах — инвестировать в Россию, в инфраструктуру внутри России. И продолжать получать доход от российских туристов, но уже как доход от инвестиций, сделанных на российской территории.

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова высоко оценила программу совместных действий в области туризма на 2019–2021 годы. По ее словам, Россия является одним из важнейших генерирующих рынков для въездного туризма в Болгарии, а предпочтения туристов из РФ находятся в центре внимания болгарской туристической администрации.

Перед бизнес-форумом глава российского правительства встретился с патриархом Болгарским и митрополитом Софийским Неофитом. Церковный предстоятель ожидал Дмитрия Медведева у входа в Священный синод Болгарской православной церкви. Оттуда они прошли в зал приемов, где и состоялся разговор. После беседы Дмитрий Медведев и патриарх Неофит направились в храм святого Александра Невского. Служители храма предложили главе российского правительства свечи, но Дмитрий Медведев заявил, что предпочел бы купить их сам, подошел к церковной лавке и протянул несколько болгарских левов.

Также глава российского кабинета в рамках своего визита в Болгарию встретился с председателем Народного собрания республики Цветой Караянчевой. Они обменялись рукопожатием, сфотографировались для прессы, после чего приступили к беседе без представителей СМИ.