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В Варне при поддержке Минсельхоза РФ открылся V Черноморский Форум Виноделия

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В Болгарии при поддержке Министерства сельского хозяйства России открылся V Черноморский форум виноделия (ЧФВ). Компании-участницы из 96 стран, в том числе из РФ, представят свою лучшую продукцию на курорте Золотые Пески. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем iz.ru.

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На протяжении трех дней гости и участники мероприятия будут обмениваться опытом, посетят лучшие болгарские винодельни и профильные мастер-классы. В рамках форума пройдет также международный дегустационный конкурс «Вина Черного моря».

Мероприятие проводится под высоким патронатом Международной организации виноградарства и вакже при партнерами форума выступают российский Союз виноградарей и виноделов, их коллеги из Крыма и Федерация рестораторов и отельеров России.

В апреле по итогам IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) стало известно, что в Крыму откроют «винную дорогу». Она охватит почти весь полуостров, а для туристов, которые планирует отправиться в путешествие, создадут специальную карту республики. На ней, в частности, будут отмечены локальные маршруты, «винные деревни» и рестораны.

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