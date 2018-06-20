Эксперт прокомментировал планы Минфина установить минимальные цены на вино

Президент Cоюза виноградарей и виноделов России Леонид Попович назвал долгожданным намерение Минфина РФ установить минимальные розничные цены на вино и винные напитки.

«Мы с нетерпением ждем, когда, наконец-таки, Министерство финансов нам назовет минимальные цены. Какие это будут цифры, пока не известно», — цитирует его «Пятый канал».

По словам эксперта, понижения спроса ожидать не приходится, поскольку, ценовые изменения, вероятно, затронут самые дешевые вина — за 100–150 рублей.

«На ценах более дорогого вина это никак не скажется. Это просто некое упорядочение на рынке в целях отражения себестоимости, которая имеется при производстве того или иного продукта», — пояснил специалист.

Попович добавил, что, кроме того, «это одна из мер борьбы с «плохишами» и теми, кто делает продукцию незаконно.

Ранее 20 июня «Известия» писали, что в 2018 году Минфин намерен впервые установить минимальные розничные цены на вина и винные напитки. Также ведомство собирается пересмотреть их для водки, коньяка и шампанского. Сейчас предварительным расчетом минимальных цен уже занимается Росалкогольрегулирование.