Прямой эфир

Эксперт прокомментировал планы Минфина установить минимальные цены на вино

0
Фото: ТАСС/Анвар Галеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Cоюза виноградарей и виноделов России Леонид Попович назвал долгожданным намерение Минфина РФ установить минимальные розничные цены на вино и винные напитки.

Алкогольная промышленность сбавляет обороты
По итогам первых четырех месяцев года производство водки сократилось на 5%

«Мы с нетерпением ждем, когда, наконец-таки, Министерство финансов нам назовет минимальные цены. Какие это будут цифры, пока не известно», — цитирует его «Пятый канал».

По словам эксперта, понижения спроса ожидать не приходится, поскольку, ценовые изменения, вероятно, затронут самые дешевые вина — за 100–150 рублей.

«На ценах более дорогого вина это никак не скажется. Это просто некое упорядочение на рынке в целях отражения себестоимости, которая имеется при производстве того или иного продукта», — пояснил специалист.

Попович добавил, что, кроме того, «это одна из мер борьбы с «плохишами» и теми, кто делает продукцию незаконно.

Ранее 20 июня «Известия» писали, что в 2018 году Минфин намерен впервые установить минимальные розничные цены на вина и винные напитки. Также ведомство собирается пересмотреть их для водки, коньяка и шампанского. Сейчас предварительным расчетом минимальных цен уже занимается Росалкогольрегулирование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Титов предложил Путину ввести сбор на импорт вина
Российские виноделы не получат 30% прилавков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017