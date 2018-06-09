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Титов предложил Путину ввести сбор на импорт вина

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Поддержать российское виноделие возможно введением специального сбора на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя. С рядом инициатив выступил председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов.

Письмо с предложениями уполномоченный по правам предпринимателей направил президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Титова и на близкий к одной из винодельческих компаний источник.

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По словам бизнес-омбудсмена, для развития российского виноделия необходимо снизить конкуренцию с недорогими зарубежными винами, а со стороны государства поддержать отечественного производителя дотациями.

В настоящее время виноделы получают от властей около 1,5 млрд рублей в год. По мнению председателя совета Союза виноградарей и виноделов, эта сумма должна быть увеличена до 50 млрд рублей.

Титов предлагает для этих целей ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов, а, возможно, и крепкого алкоголя. Таким образом, по словам уполномоченного по правам предпринимателей, можно будет собрать до 30 млрд рублей в год.

По информации издания, в конце мая после ознакомления с документом Путин поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и помощнику президента Андрею Белоусову рассмотреть его и доложить о результатах.

Семье Титова принадлежит один из крупнейших в России винных домов «Абрау-Дюрсо», напоминает телеканал «360».

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