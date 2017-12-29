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Российские виноделы не получат 30% прилавков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Российскому вину не отдадут треть площадей на прилавках, поскольку в стране не производится столько качественной продукции.

Об этом «Известиям» рассказали в Минсельхозе.

Ведомство не увидело возможности для установления квоты для отечественного производителя вина, возможность которой предлагал обсудить председатель правительства Дмитрий Медведев.

«Квотирование также предполагает и ценовую политику. Мы же не можем навязывать сетям условия по ценам. Сейчас многие торговые компании не берут наше вино из-за его стоимости», — заявил глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства Евгений Ахпашев.

Он добавил, что если сетям навязать такую квоту, то они просто будут ставить российское вино на нижние полки и в дальние углы.

При этом отечественные производители жалуются, что их продукцию вытесняет импортная, в общепите российского вина осталось лишь 10%.

В Минфине считают, что производство вина в стране падает, а продажи не сокращаются, из чего следует, что место отечественной продукции заняла импортная.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Российскому вину не отдадут треть прилавка

 

 

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