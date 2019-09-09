Точка возврата: туристам захочется еще раз приехать на Дальний Восток

На Восточном экономическом форуме были обозначены основные направления развития туризма на Дальнем Востоке: введение круизных туристических маршрутов, строительство нового гостиничного комплекса на Камчатке и запуск прямых воздушных рейсов между Владивостоком и Токио. В перспективе, по словам заместителя председателя правительства России Ольги Голодец, турпоток в регион должен увеличиться как минимум в пять раз. Эксперты не ждут этого эффекта в ближайшие годы – развития требует вся логистика на Дальнем Востоке сегодня.

Другой потенциал

Сейчас на Дальнем Востоке действует упрощенный визовый режим для граждан 19 стран, нулевой налог на прибыль для гостиничного бизнеса и режим территории опережающего развития и свободного порта. В регионе реализуется проект культурного кластера и осуществляется субсидирование перелетов. Этот инструментарий уже приносит первые плоды. Прирост турпотока в 2018 году, по словам вице-премьера Ольги Голодец, составил 22,6 процента.

– Мы говорим о 6,9 млн человек, и в масштабах нашей страны мы, конечно, должны отметить, что у Дальнего Востока совершенно другой потенциал, – сказала она во время тематической сессии на ВЭФ.

Кроме того, согласно заявлению руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, за два предыдущих года 100 тысяч туристов въехали в ДФО по электронным визам.

– Пока нет большого кумулятивного эффекта от действия электронной визы, поскольку туристам непонятна схема: ты въезжаешь через определенную точку и выехать должен из нее же, никуда дополнительно полететь не можешь, – сказала она в интервью «Известиям». - Даже сами дальневосточные регионы между собой по электронной визе еще не связываются. Но её введение на территории всей страны с возможностью въехать и выехать совершенно в другом месте даст нам абсолютно другие возможности.

Увеличить турпоток на Дальний Восток нужно как минимум в пять раз, считает Ольга Голодец. Это реализуемый план, отмечают эксперты отрасли, но быстрого эффекта ждать не стоит.

– После создания готового турпродукта и нужной инфраструктуры эффекта приходится ждать примерно полтора года. А на Дальнем Востоке еще предстоит много работы, – пояснила «Известиям» Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Инфраструктурой единой

Для привлечения большего количества гостей, обсуждалось на ВЭФ, необходимо сделать более доступными уникальные заповедные зоны Дальнего Востока, до которых сегодня рядовому туристу добраться сложно – не хватает транспортных узлов и отелей.

Создание такой инфраструктуры, по данным Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, обеспечит значительные вливания в экономику страны. Иностранный турист, отметили в ведомстве, проводит в регионе в среднем пять дней и тратит ежедневно около 90 долларов США.

– При наличии развлекательных центров высокого уровня, современных курортов на разный вкус, удобной логистики и интересных программ суммы трат повысились бы в разы. Например, в Москве, где действует система tax free, только средний чек в этом магазине составляет 100 тысяч рублей, или $1,5 тысяч, – сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

В ведомстве добавили, что режим tax-free для ДФО предусмотрен в мероприятиях Стратегии развития туризма до 2035 года, которая готовится к принятию. В документе также говорится о развитии круизного туризма в морских регионах Дальнего Востока и Арктики, в том числе вокруг Командорских островов.

Вся логистика в регионе сегодня требует развития. На побережье расположено 29 морских портов, сообщили в Минвостокразвития, и многим из них требуются дорогостоящие процедуры по углублению дна. Из 90 аэропортов региона 40 уже попали в Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года. Несмотря на это, как ранее заявлял директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, иностранные авиалинии проявляют интерес к дальневосточному направлению – в 2018 году сразу шесть начали сообщение между Дальним Востоком и Азией. Еще две японские авиакомпании анонсировали перелеты во Владивосток в 2020 году.

Но воздушные перевозки внутри России, несмотря на субсидирование перелётов, по-прежнему стоят дорого. Сергей Шпилько отметил, что надеется на поручение президента о стимулировании полетов на Дальний Восток по доступным ценам.

Быстро и относительно недорого создать новые точки для размещения туристов в условиях дикой природы Дальнего Востока в Ростуризме собираются за счет глэмпингов – палаточных лагерей повышенной комфортности. На полях ВЭФ ведомство подписало соглашение о развитии глэмпингов в России.

Появятся в регионе и новые отели: на Камчатке уже строится гостиничный комплекс на 1000 человек. Однако вопрос размещения все равно остается на повестке дня: на Дальнем Востоке, сообщили в Минвостокразвития, сейчас зарегистрировано около 2,5 тысяч гостиниц, отелей и хостелов – это чуть более 111 тысячи номеров. При этом Дальний Восток занимает 41% всей территории страны. Для сравнения, только в Москве работает около трех тысяч гостиниц.

Возвратное направление

Приморье – флагман развития туризма в ДВФО, отметила Майя Ломидзе. По её мнению, туристический потенциал есть практически у всех остальных регионов округа.

– На ВЭФ было объявлено, что Исландия поможет Камчатке сформировать стратегию развития туризма, и это прорыв. В Исландии прекрасная инфраструктура и так все организовано, что несмотря на дороговизну путешествия, все остаются в восторге. Это возвратное направление, и это будет абсолютный прорыв, – сказала Майя Ломидзе.

Дальнему Востоку стоит также ориентироваться и на опыт Аляски, предлагающей успешный турпродукт, отметил Сергей Шпилько. А по словам Майи Ломидзе, регион должен развивать и использовать свои уникальные преимущества. Это поможет не только увеличить турпоток, но и сделать направление возвратным как для иностранцев, так и для туристов из России.