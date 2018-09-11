«Внутренний турпоток за год вырос почти на треть»

Во вторник, 11 сентября, во Владивостоке открылся Восточный экономический форум: Россия проводит его уже в четвертый раз. О том, какими стали итоги этого «туристического» года для Дальнего Востока и страны в целом, а также о старте кампании по вакцинации от гриппа корреспонденты МИЦ «Известия» на полях мероприятия поговорили с руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым.

— Олег Петрович, первый вопрос — про развитие туризма на Дальнем Востоке. На ваш взгляд, что изменилось за последний год?

— Мы пока все итоги не подводим, но я могу вам рассказать о первых данных. В этом году с января по сентябрь на Дальний Восток приехали 4,4 млн человек. Если мы говорим о наших гражданах, то тут турпоток увеличился почти на 11%, если об иностранцах — почти на 16%. То есть вот из этих 4,4 млн, которые я упомянул, около 1,39 млн — это иностранцы. На мой взгляд, исходя из этих показателей, туризм у нас очень неплохо развивается. При этом год еще не завершен, то есть это данные предварительные, возможно, они будут лучше. Но даже так это очень серьезные цифры.

— А если говорить о ситуации в целом по стране?

— В целом по стране я тоже вам могу озвучить цифры: по нашим предварительным данным, по состоянию на сегодня внутренний турпоток вырос примерно на 26% по отношению к прошлому году, это очень много. А выездной турпоток увеличился на 10%. По итогам года, может быть, ситуация несколько изменится — скорее всего, выездной турпоток может чуть сократиться, потому что все-таки сейчас сентябрь, кроме того, к сожалению, рубль упал по отношению к евро и доллару, то есть путешествие за рубеж стало для наших граждан дороже. В то же время, наоборот, внутренний турпоток может еще вырасти. Опять же, в любом случае, даже если всё останется на таком же уровне, это уже очень хорошие показатели.

— Мы знаем, что вы сегодня прошли вакцинацию против гриппа вместе с Анной Юрьевной Поповой. Я так понимаю, это для вас какая-то ежегодная традиция, поделитесь с нами?

— Да, Анна Юрьевна Попова, руководитель Роспотребнадзора, дала старт кампании по вакцинации против гриппа. И у нас с ней есть такая традиция: я сразу после начала кампании прививаюсь от гриппа. Надо сказать, что в прошлом году я тоже получил эту прививку здесь же, на ВЭФе. Всё было очень хорошо, слава богу, не болел. Поэтому в этом году я с большой радостью привился от гриппа. И, как руководитель Федерального агентства по туризму, считаю, что нашим гражданам, туристам тоже обязательно нужно это делать и вообще внимательно прислушиваться к рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор. Это ведомство очень серьезно анализирует санитарно-эпидемиологическую обстановку во всем мире и выдает рекомендации для наших туристов относительно тех или иных рисков, которые возникают при посещении зарубежных стран.

— Интересно, что вы, глава Ростуризма, из года в год поддерживаете вакцинацию против гриппа.

— Дело в том, что международный туризм сейчас очень активно развивается. В прошлом году рост международных турпотоков составил 6,8%. Всего около 1,3 млрд поездок, всё больше и больше наших туристов выезжают за рубеж, к нам приезжают. Поэтому очень важно, чтобы туристы были защищены, чтобы они не болели. Исходя из этого, нужно прививаться, с тем чтобы иметь крепкое здоровье, путешествовать, радоваться жизни, наслаждаться.