Путин пообещал господдержку туристической отрасли

Россия намерена активно развивать туристическую отрасль, заявил в среду, 11 сентября, президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам проходящей в Санкт-Петербурге 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.

«Мы будем еще более эффективно оказывать этой [туристической] отрасли государственную поддержку, укреплять конкурентоспособность туристического рынка, внедрять самые передовые сервисы, созвучные прорывной технологической цифровой эпохе», — заверил глава государства.

В качестве примера Путин привел тот факт, что «в России в числе первых активно внедряются электронные визы, оформить которые можно дистанционно, быстро и без лишних формальностей». Российский лидер также напомнил о проведении в РФ зимних Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу, Фестиваля молодежи и студентов, студенческих универсиад.

Санкт-Петербург впервые стал площадкой проведения сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в которой принимают участие представители около 150 стран. Форум продлится до 13 сентября. Организаторами мероприятия выступают фонд «Росконгресс», а также правительство Санкт-Петербурга совместно с Федеральным агентством по туризму.