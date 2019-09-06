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Четыре региона подписали соглашение о круизном туризме

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Четыре региона будут сотрудничать в сфере развития круизного туризма. Соответствующее соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Соглашение подписано между Сахалинской областью, Чукотским автономным округом, Приморьем и Камчатским краем. Об этом пишет Vostokmedia. Территории будут развивать круизный туризм и внедрять собственные круизные турпродукты. Их будут предлагать как российским, так и иностранным туристам.

Регионы также намерены обменяться опытом работы с круизными операторами и судоходными компаниями.

Ранее сообщалось, что в Приморье значительно выросло количество туристов из Японии.

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