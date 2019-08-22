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Число японских туристов планируют увеличить в Приморье

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Первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина и глава японской префектуры Хего — Тосидзо Идо обсудили сотрудничество. Одной из перспективных сфер является туризм.

«Количество туристов в Приморье из стран АТР ежегодно увеличивается. Что касается турпотока из Японии, рост существенный — в 2,3 раза. Если в 2018 году за первую половину года наш регион посетили более 5 тыс. японских туристов, то с начала текущего года — уже 11,6 тыс. Потенциал огромный, будем работать над увеличением этого показателя и дальше», — сказала Щербина. Как передает ИА PrimaMedia, в 2020 году в Приморье заходят две новые авиакомпании, которые откроют регулярные полеты в Японию.

По данным на июль, всего с начала года Приморский край посетили более 300 тыс. иностранных туристов. Лидером по динамике роста стала Австралия. Наибольший интерес к Приморью проявляют граждане Китая. За первое полугодие 2019 года регион посетили более 150 тыс. туристов из КНР. Из Кореи прибыло более 122 тыс. человек, из США — почти 1,3 тыс. туристов.

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