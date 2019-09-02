Круизный лайнер для гостей ВЭФ прибыл во Владивосток

Круизный лайнер Costa Venezia, который станет плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума (ВЭФ) прибыл во Владивосток.

Корабль пришвартовался у городского морвоказала, сообщил «РИА Новости» представитель администрации Приморья.

Costa Venezia — новый лайнер класса Dream. Он введен в эксплуатацию в марте 2019 года.

Длина судна — 324 метра, ширина — 37 метров, число кают — 2116. Всего судно может вместить более 5 тыс. человек.

В прошлом году часть гостей форума поселили на круизном судне Costa NeoRomantica под флагом Италии.

31 августа картину итальянского живописца Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» из одного из старейших музеев Европы — галереи Уффици во Флоренции впервые привезли в Россию на ВЭФ.

Ранее стало известно, что бизнес-круги США приедут на ВЭФ, несмотря на санкционную политику официального Вашингтона.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФ станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.