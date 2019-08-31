Картину Боттичелли из Уффици впервые привезли в Россию

Картину итальянского живописца Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» из одного из старейших музеев Европы — галерии Уффици во Флоренции впервые привезли в Россию.

Как сообщает «РИА Новости», она будет показана в рамках культурной программы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. С 8 сентября ее можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее.

По словам директора музея Алены Даценко, «это беспрецедентный случай, чтобы шедевр мастера, творившего в 15 веке, был показан в региональном музее».

Работы Боттичелли никогда ранее не показывались в России. Картина написана на дереве — традиционном материале для мастеров того времени. Из-за особенностей хранения выставляться она будет в специальном климатическом боксе.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Программа состоит из четырех основных тематических блоков: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества», «Новые решения для повышения качества жизни».

Традиционно центральным событием ВЭФ станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.