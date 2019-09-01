Воздушное пространство над Владивостоком закроют на время ВЭФ

Воздушное пространство на Владивостоком будет закрыто для воздушных судов с небольшими исключениями на время Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила на своем сайте администрация Приморского района.

Закрытие продлится с 3 по 6 сентября. Исключение составят воздушные суда, следующие по центральному расписанию, чартерные суда, доставляющие участников форума и литерные, а также авиасудна обеспечивающие безопасность мероприятий.

Пятый Восточный экономический форум пройдет на острове Русской во Владивостоке 4–6 сентября 2019 года. Его основными темами станут экономические и социальные показатели роста Дальнего Востока, а также вопросы повышения качества жизни в макрорегионе.

Ранее стало известно, что запрет на проведение земляных работ будет действовать в связи с проведением ВЭФ со 2 по 9 сентября.