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Путин расширит список стран, граждане которых могут приезжать в РФ по электронным визам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Список государств, граждане которых смогут пользоваться электронными визами для въезда в Россию, будет расширен. Об этом 12 сентября заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума. 

Восточный экономический форум поможет Китаю и России

Четвертый ВЭФ проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

«Духу развития и открытости отвечают наши решения об электронных визах для приезда на Дальний Восток, сейчас они действуют для жителей 19 стран, которые могут оформить все документы дистанционно, в упрощенном порядке», — сказал Путин.

По словам президента, в России над этим будут работать и дальше, «чтобы число этих государств росло, в том числе это касается и стран АТЭС».

Электронные визы ввели в 2017 году. Они бесплатно выдаются на специальном сайте на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания до восьми суток в пределах региона страны, в которых был осуществлен въезд. 

Ранее в июле за облегчение визового режима для иностранцев выступил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, необходимо распространить выдачу электронных виз. Таким образом ведомство рассчитывает увеличить турпоток в Россию на 20–30%.

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