Путин подписал указ о введении режима электронной визы на территории Петербурга

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 19 июля.

Ранее 18 июля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с главой государства в Северной столице попросил с 1 октября текущего года ввести в городе режим электронной визы, что, по его словам, будет способствовать развитию туризма.

Расширение режима Ленинградскую область врио главы региона объяснил тем, что там расположены таможенные и пограничные пункты пропуска для железнодорожного и автомобильного транспорта. Их включение в программу, отметил он, также положительно скажется на увеличении турпотока.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. В среднем виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в РФ до восьми суток.

В настоящее время электронные визы для граждан 18 государств, в том числе Китая и Японии, действуют на территории Дальневосточного федерального округа и Калининградской области. А с августа 2019 года их смогут оформить иностранцы, которые въезжают в Россию через Хабаровский край, Амурскую область, Сахалин, Камчатку или Чукотку.

В конце февраля текущего года президент Владимир Путин заявил о необходимости расширения опыта краткосрочного безвизового въезда в РФ для иностранных туристов и использования электронных виз.

Предполагается, что единую электронную визу для иностранцев введут в РФ с 2021 года. Она будет однократной, а срок действия составит не более 16 дней. При этом получить такую визу можно будет вне зависимости от цели поездки. Список стран, гражданам которых будет доступен этот сервис, определит российское правительство.