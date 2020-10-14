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Лавров назвал санкции ЕС следствием давления США на европейцев

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Санкции Евросоюза против России являются следствием прямого давления на европейцев со стороны США. Об этом заявил на пресс-конференции в среду, 14 октября, глава МИД России Сергей Лавров.

Разложить по нотациям: возможные санкции ЕС не останутся без ответа
Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и не способна остановить «Северный поток – 2»

«Мы видим, как Евросоюз всё больше и больше идет по пути подмены дипломатического искусства санкциями, в этом смысле дурной пример Соединенных Штатов явно заразителен. Усматриваем в этом не просто пример, который американцы подают, но и результат прямого давления США на своих европейских коллег и союзников», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что без последствий нынешняя линия Евросоюза не останется.

В беседе с журналистами российских радиостанций 14 октября он прокомментировал разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, состоявшийся 13 октября, в ходе которого призвал не нагнетать антироссийских настроений, поскольку это не способствует стабилизации ситуации в Европе, несмотря на это, Боррель подтвердил решение ЕС ввести антироссийские санкции.

«Пока Евросоюз не в состоянии справиться с русофобским меньшинством, которое, грубо спекулируя на принципе консенсуса, солидарности блокирует более-менее конструктивные подходы к развитию отношений, во взаимодействии с Россией», — сказал Лавров.

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал 14 октября санкционный список в отношении России за инцидент с российским блогером Алексеем Навальным, сообщил дипломатический источник в Брюсселе. Список был сокращен: изначально предлагалось ввести санкции против девяти физических лиц.

Лавров пообещал зеркальный ответ на санкции Евросоюза. Он отметил, что уголовное производство по делу Навального так и не завели, немецкая сторона факты не предоставила.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию. В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Правительство Германии затем заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

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