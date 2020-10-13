Боррель подтвердил решение ЕС ввести санкции против РФ из-за Навального

Главы МИДов стран Евросоюза достигли политического согласия на введение ограничительных мер против представителей России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, заявил 12 октября верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, решение было принято единогласно. Вместе с тем Боррель подчеркнул: дело Навального не может определять отношения Евросоюза с Россией.

«Мы настаиваем на выполнении Минских соглашений, и это является ключевым условием для любого изменения в наших отношениях с Россией», — цитирует его «РИА Новости».

Предполагается, что санкции ЕС будут носить индивидуальный характер, затронут девятерых российских представителей, и, как предполагается, коснутся традиционной заморозки активов и запрета на въезд в Евросоюз.

В России выразили недоумение в связи с новыми ограничениями, отметив двойные стандарты европейцев. Сенатор Владимир Джабаров указал, что нет ни уголовного дела, ни документов, указывающих на отравление Навального и тем более причастность к этому граждан России.

«Евросоюз проводит политику двойных стандартов: по одним вопросам он следует решениям суда, по другим — без каких-либо оснований обвиняет РФ во всех смертных грехах. На эти санкции надо отвечать аналогичным образом, найдя у европейцев болевые точки», — сказал он «Известиям».

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В то же время найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные запрещенным токсичным химикатам.

Блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того, как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию. В берлинской клинике Шарите, куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Правительство Германии затем заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.