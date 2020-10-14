Прямой эфир

Лавров пообещал зеркальный ответ на санкции ЕС из-за Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия ответит зеркально на ограничительные меры Евросоюза из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом в среду, 14 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Разложить по нотациям: возможные санкции ЕС не останутся без ответа
Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и не способна остановить «Северный поток – 2»

«Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально. Это дипломатическая практика», — сказал министр в интервью журналистам российских радиостанций.

По словам главы ведомства, уголовное производство по делу Навального не завели, так как в России это делают на основе фактов, а «здесь много недосказанностей и несуразиц».

13 октября Лавров в разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем призвал не нагнетать антироссийских настроений, поскольку это не способствует стабилизации ситуации в Европе.

В тот же день Боррель подтвердил решение ЕС ввести антироссийские санкции. Ограничения направлены против шести человек и одной организации из РФ, пишет «Газета.ру».

6 октября в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В то же время найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные запрещенным токсичным химикатам.

Блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию. В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Правительство Германии заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020