Лавров пообещал зеркальный ответ на санкции ЕС из-за Навального

Россия ответит зеркально на ограничительные меры Евросоюза из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом в среду, 14 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально. Это дипломатическая практика», — сказал министр в интервью журналистам российских радиостанций.

По словам главы ведомства, уголовное производство по делу Навального не завели, так как в России это делают на основе фактов, а «здесь много недосказанностей и несуразиц».

13 октября Лавров в разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем призвал не нагнетать антироссийских настроений, поскольку это не способствует стабилизации ситуации в Европе.

В тот же день Боррель подтвердил решение ЕС ввести антироссийские санкции. Ограничения направлены против шести человек и одной организации из РФ, пишет «Газета.ру».

6 октября в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В то же время найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные запрещенным токсичным химикатам.

Блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию. В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Правительство Германии заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.