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Евродепутат оценил слова Лаврова о возможном прекращении диалога с ЕС

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Вводя безосновательные санкции, Евросоюз ведет опасную игру с Россией, которая в итоге обернется против него же. Такое мнение выразил депутат Европарламента Тьерри Мариани.

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Таким образом политик прокомментировал заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Москве, вероятно, придется прекратить диалог с ЕС, если европейские партнеры не понимают необходимости взаимоуважения в общении.

Мариани отметил, что прекращение диалога будет логичным шагом со стороны Москвы из-за действий европейцев.

«ЕС принимает санкции, и создается новое понятие в международном праве — презумпция виновности. Это противоречит международному праву. Мы видим, что это чисто политическое решение», — цитирует евродепутата 13 октября «РИА Новости».

По его словам, в международных отношениях нет смысла подставлять другую щеку, если тебя уже ударили по одной. На этом фоне желание РФ отреагировать на необоснованные санкции понятно. Мариани уверен, что ЕС не следует выстраивать отношения с Москвой по принципу стран Прибалтики и Польши.

«Это опасная игра, которая обернется в итоге против наших же интересов», — добавил он.

Накануне стало известно о решении ЕС ввести санкции против России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Лавров 13 октября призвал не нагнетать антироссийских настроений, поскольку это не способствует стабилизации ситуации в Европе.

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