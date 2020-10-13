Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и ЕС

Если в Евросоюзе не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Россией, то Москва будет вынуждена прекратить общение с Европой. Об этом 13 октября на презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверно, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят», — сказал он.

Ранее во вторник Лавров в разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем призвал не нагнетать антироссийских настроений, поскольку это не способствует стабилизации ситуации в Европе.

Министр также подчеркнул, что отношения России и ЕС могут основываться «исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов». Поэтому, по его словам, странам, задающим тон в Евросоюзе, следует отказаться «от попыток вести дела с позиций собственного превосходства и признать безальтернативность честного, с фактами в руках диалога».

Также во вторник Боррель подтвердил решение ЕС ввести санкции против РФ из-за блогера Алексея Навального.

Предполагается, что санкции ЕС будут носить индивидуальный характер, затронут девятерых российских представителей и, как предполагается, коснутся традиционной заморозки активов и запрета на въезд в Евросоюз.