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Лавров в разговоре с Боррелем призвал не «нагнетать антироссийских настроений»

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Нагнетание антироссийских настроений не способствует стабилизации ситуации в Европе, заявил во вторник, 13 октября, глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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«С российской стороны было подчеркнуто, что нагнетание антироссийских настроений в ЕС, создание под надуманными предлогами новых раздражителей в отношениях с Россией не отвечают целям стабилизации обстановки в Европе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также подчеркнул, что отношения России и ЕС могут основываться «исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов». Поэтому, по словам министра, странам, задающим тон в Евросоюзе, следует отказаться «от попыток вести дела с позиций собственного превосходства и признать безальтернативность честного, с фактами в руках диалога».

Лавров и Боррель также рассмотрели ряд международных вопросов, в том числе выполнение минских договоренностей по разрешению украинского кризиса, нагорнокарабахское урегулирование, а также по ситуации вокруг Белоруссии.

Ранее во вторник Боррель подтвердил решение ЕС ввести санкции против РФ из-за блогера Алексея Навального.

Предполагается, что санкции ЕС будут носить индивидуальный характер, затронут девятерых российских представителей и, как предполагается, коснутся традиционной заморозки активов и запрета на въезд в Евросоюз.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В то же время найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные запрещенным токсичным химикатам.

Блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию. В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Правительство Германии затем заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

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