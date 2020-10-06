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Эксперты ОЗХО представили отчет по ситуации с Навальным

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии отчет об инциденте с блогером Алексеем Навальным, который произошел 20 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации во вторник, 6 октября.

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«Результаты анализа, проведенного назначенными ОЗХО лабораториями биомедицинских проб, собранных группой организации и переданных Федеративной Республике Германия, подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи господина Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15, которые добавлены в «Приложение по химическим веществам» к Конвенции во время двадцать четвертой сессии Конференции государств-участников в ноябре 2019 года», — отмечается в сообщении.

По данным ОЗХО, этот ингибитор холинэстеразы «не включен в «Приложение по химическим веществам к Конвенции», что означает, что он не является запрещенным.

В сообщении отмечается, что вещество, найденное в организме Навального, имеет лишь структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 24 сентября, что в ОЗХО, которой, по утверждению Берлина, были переданы результаты анализов блогера, «морочили голову», утверждая, что никаких материалов по этому делу не получали.

Постпред России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя считает, что Запад все больше использует техсекретариат ОЗХО для давления на неугодные страны, что касается и ситуации вокруг Навального. Он отметил, что на сегодняшний день ОЗХО «вызывает ассоциации с подтасовками и махинациями».

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