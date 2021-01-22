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Омбудсмен назвала манипуляцией вовлечение детей в несанкционированные акции

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что организаторы несогласованных акций пытаются манипулировать детьми. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Никто, кроме родителей либо иных законных представителей детей, так сильно не заинтересован в том, чтобы с детьми всё было хорошо. Надо понимать, что дети очень часто не понимают, что они делают, потому что у них нет достаточных знаний, жизненного опыта и, конечно, их легче обмануть. Они поддаются манипуляциям, особенно когда призывают к тому, что они взрослые», — сказала Волынец.

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Она отметила, что родители должны объяснить детям, что у незаконных поступков есть серьезные последствия. Кроме того, по ее словам, есть риск, что во время несанкционированных акций ребенок может пострадать.

Ранее в этот же день руководитель движения «Семейный фронт» Павел Пожигайло в беседе с «Известиями» призвал родителей поговорить со своими детьми и убедить не ходить их на несанкционированные акции. Он отметил, что детьми активно манипулируют через социальные сети в интересах западных структур.

Накануне в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

20 января Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах. Позднее Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.

Во многих городах России на 23 января намечены несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина. В ведомстве отметили, что с 29 декабря прошлого года он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Суд в подмосковных Химках 18 января арестовал Навального на 30 суток.

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