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Суд арестовал Навального на 30 суток

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Суд в подмосковных Химках арестовал блогера Алексея Навального на 30 суток. Об этом написал на своей странице в Twitter его адвокат Вадим Кобзев в понедельник, 18 января.

«Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток, до 15 февраля 2021 года», — отметил защитник.

Суд вынес решение на выездном заседании в здании УВД по городу Химки.

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Таким образом, блогер будет ожидать в СИЗО заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный по делу «Ив Роше». Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы.

Кобзев заявил «Интерфаксу», что оспорит в Мособлсуде этот арест. «Мы считаем его абсолютно незаконным», — сказал адвокат.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина 17 января. В ведомстве отметили, что блогер с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». Согласно предоставленной из клиники информации, 23 сентября его выписали, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

В 2020-м против блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, которыми руководит Навальный, была потрачена им на личные цели.

30 декабря 2014 года он был осужден на три с половиной года условно за хищения в фирмах «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» с испытательным сроком на пять лет.

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