Российского блогера Алексея Навального привезли в берлинский аэропорт в кортеже с мигалками, сообщает 17 января телеканал РЕН ТВ.

Блогера Алексея Навального доставили в берлинский аэропорт в кортеже из автомобилей с проблесковыми маячками. Его привезли сразу на летное поле, в терминале аэропорта, у главного входа и у стоек регистрации он не появлялся.

Навальный сообщил о решении вернуться в Россию 13 января. Он написал в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома.

Позднее в УФСИН по Москве объявили Навального в розыск и заявили о намерении его задержать. В конце декабря там сообщили, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, так как лечение в Германии уже должно было подойти к концу.

В отношении блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, были потрачены им на личные цели.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего в Москву из города Томска 20 августа. Борт экстренно сел в Омске, а впавшего в кому блогера госпитализировали в реанимацию, затем его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Из клиники его выписали в конце сентября прошлого года, Навальный оставался в Германии с семьей.

О якобы обнаружении признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы у Навального стало известно уже по его прибытии в ФРГ. Омские врачи в ходе обследования интоксикацию веществом не обнаружили.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок», не приведя при этом никаких доказательств. В середине октября Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за инцидента с блогером.