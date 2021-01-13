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Навальный сообщил о скором возвращении в Россию

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Блогер Алексей Навальный сообщил о скором возвращении в Россию. Заявление он опубликовал в личном аккаунте в социальной сети Instagram в среду, 13 января.

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«Сегодня утром я делал упражнения и поймал себя на мысли, что почти здоров. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы, и купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву», — заявил он.

В конце декабря в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, так как лечение в Германии уже должно было подойти к концу.

Также сообщалось, что в отношении блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, были потрачены им на личные цели.

Блогера доставили в немецкую клинику «Шарите» 22 августа. Навальный почувствовал себя плохо 20 августа, когда летел из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Навального доставили сначала в омскую больницу, после чего перевезли в Германию. 23 сентября россиянина выписали из немецкой больницы.

О якобы обнаружении признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы у Навального стало известно уже по его прибытии в ФРГ. Омские врачи в ходе обследования интоксикацию веществом не обнаружили.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок», не приведя никаких доказательств. В середине октября Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за инцидента с блогером.

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