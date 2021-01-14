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УФСИН Москвы заявило о намерении задержать Навального

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Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве подтвердило факт объявления в розыск блогера Алексея Навального и намерено принять меры по его задержанию. Об этом говорится в сообщении ведомства в четверг, 14 января.

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«В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24.09.2020 г. УФСИН не известно, 27.11.2020 г. в отношении Навального А.А. были начаты первоначальные розыскные мероприятия, а 29.12.2020 г. осужденный Навальный А.А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения Навального А.А», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Как подчеркнули в ведомстве, ФСИН учитывает «злостные нарушения» Навального и, руководствуясь принципом равенства всех граждан РФ перед законом, предпримет «все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный».

Накануне в системе Симоновского районного суда Москвы появилось дело об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального, следует из данных картотеки суда.

Ранее Навальный сообщил в соцсетях, что вернется в Москву их Германии в воскресенье, 17 января. В конце декабря ФСИН заявила, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, так как лечение в Германии уже должно было подойти к концу. Служба тогда заявляла, что к нему может быть применена ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса, согласно которой ведомство может попросить суд назначить реальное наказание вместо условного.

Также сообщалось, что в отношении блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, были потрачены им на личные цели.

22 августа блогера доставили в немецкую клинику «Шарите». Навальный почувствовал себя плохо 20 августа, когда летел из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Навального доставили сначала в омскую больницу, после чего перевезли в Германию. 23 сентября россиянина выписали из немецкой больницы.

О якобы обнаружении признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы у Навального стало известно уже по его прибытии в ФРГ. Омские врачи в ходе обследования интоксикацию веществом не обнаружили.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок», не приведя никаких доказательств. В середине октября Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за инцидента с блогером.

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