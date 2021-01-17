УФСИН подтвердило задержание объявленного в розыск Навального

Российский блогер Алексей Навальный был задержан по возвращении из Берлина, сообщили 17 января в УФСИН.

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — говорится в сообщении.

До решения суда он будет находиться под стражей, дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, отмечает ведомство.

Навальный 13 января заявлял, что намерен вернуться в Россию 17 января, при этом ФСИН сообщила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 млн рублей; вторая, по делу «Ив Роше», — с хищением свыше 30 млн рублей.

Блогер сообщил о решении вернуться в Россию 13 января. Он написал в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома.

14 января в УФСИН сообщали, что Навальный был признан виновным в совершении уголовного преступления и осужден, ему был назначен испытательный срок на пять лет, потом срок был продлен на год. Навальный должен был являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, однако неоднократно нарушал условия испытательного срока. По каждому нарушению Навальному выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы, подчеркнули в ведомстве.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся.

Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

Позднее самолет из Берлина с Навальным на борту перенаправили в аэропорт Шереметьево в Москве вместо аэропорта Внуково по «техническим причинам», сообщал корреспондент «Известий».

Навального госпитализировали в августе в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска.

Затем его перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы обнаружили признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

После этого правительство ФРГ заявило, что Навального якобы отравили веществом «Новичок».

В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. МИД РФ подчеркивал, что Россия не получала от Германии ответов на официальный запрос по этой ситуации.