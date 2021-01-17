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Самолет с Навальным направили в Шереметьево

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Самолет с блогером Алексеем Навальным перенаправили в аэропорт Шереметьево в Москве. Ранее он должен был прибыть в аэропорт Внуково. Об этом сообщил в воскресенье, 17 января, корреспондент «Известий».

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На электронном табло в аэропорту Внуково появилась информация, что рейс прибудет в Шереметьево в 20:48 мск.

По данным корреспондента, на борту объявили, что посадка во Внуково пока невозможна по техническим причинам.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся.

Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

Блогер сообщил о решении вернуться в Россию 13 января. Он написал в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома.

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