«Семейный фронт» призвал родителей убедить детей не идти на акции 23 января

Руководитель движения «Семейный фронт» Павел Пожигайло в беседе с «Известиями» призвал родителей поговорить со своими детьми и убедить не ходить их на несанкционированные акции, намеченные на 23 января.

Он отметил, что детьми активно манипулируют через социальные соцсети в интересах западных структур.

«Чем история с митингами 23 января отличается от продажи детей? Это в чистом виде продажа наших детей, за наш счет, чтобы прибыль и дивиденды получили люди и структуры, которые не являются гражданами РФ. Интересанты за океаном», — сказал Пожигайло.

По его словам, в призывах задействованы западные спецслужбы с целью развалить страну. При этом Пожигайло отметил, что российским властям пора ужесточить политику в отношении социальных сетей.

Накануне 21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Во многих городах России на 23 января намечены несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Полицейские готовятся к охране порядка на этих акциях.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

Генпрокуратура РФ призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям. Также Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах.