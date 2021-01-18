Мировой беспорядок: с чем российская дипломатия начинает 2021 год

Блокировка аккаунта Дональда Трампа в Twitter, контроль над вооружениями, идеалы внешней политики, соблюдение Минских соглашений и урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Эти и другие вопросы глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал на пресс-конференции по итогам 2020 года. Однако основными темами встречи с прессой, которая состоялась 18 января, стали традиционное противостояние России и Запада, а также ситуация с Алексеем Навальным. Отвечая на вопрос «Известий», министр заявил, что России необходимо отправить Германии еще один запрос в связи с инцидентом с блогером, вернувшимся накануне из Германии . По словам Сергея Лаврова, это нужно для того, чтобы «немецкие коллеги не ощущали себя уже исполнившими свои функции».

«Мы никаких иллюзий не питаем»

В 2020-м действия США и большинства их западных союзников были нацелены на то, чтобы «подорвать архитектуру международной жизни» и «предать забвению классические формы и нормы международного права» . Так Сергей Лавров охарактеризовал минувший год в своем вступительном слове, пояснив, что Запад таким образом стремится построить миропорядок, основанный на собственных правилах.

Ярчайший тому пример — постепенный отказ от работы в ООН и создание за ее пределами «эксклюзивных механизмов , групп так называемых единомышленников», чьи решения потом навязываются другим участникам международных отношений. Эти механизмы касаются в первую очередь сферы кибербезопасности и вопросов свободы СМИ.

— Одним из проявлений такого рода правил <…> является концепция мультилатерализма, которую стали продвигать наши германские и французские коллеги в последние два года, — отметил Сергей Лавров. — Те описания этой концепции, которые содержатся в публичных выступлениях руководителей внешнеполитических ведомств Германии и Франции, открыто говорят о том, что имеет место попытка представить Евросоюз и всё, что он делает в плане нормотворчества, собственно говоря, идеалом внешней политики.

Мировой беспорядок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вообще отсылок к «подрывным действиям» Запада — в особенности США — в выступлении министра было много. Они проходили красной линией практически через каждый ответ. Так, комментируя слова американских дипломатов о недружественном отношении РФ к Греции и Кипру, он заявил, что подобным образом представители США ведут себя везде — «американский дипломат в любой стране не стесняется брать в руки микрофон и заявлять, что страна, в которой он служит послом, должна прекратить общаться с Российской Федерацией».

Изменится ли это при администрации Джо Байдена? «Мы никаких иллюзий не питаем», — сказал министр. По его словам, линия на доминирование США в мире сохранится, а сдерживание России и Китая так и останется в числе их внешнеполитических задач . Другое дело, что «манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми», однако суть политики от этого не изменится.

Одна из ключевых тем — проблема контроля над вооружениями и в первую очередь продление Договора о СНВ, который истекает 5 февраля 2021 года. Сергей Лавров назвал Джо Байдена специалистом в этой сфере , который «заинтересован, чтобы команда у него была профессиональной, а не пропагандистской». По словам министра, по СНВ-3 позиция России заключается в том, чтобы продлить этот договор и начать работать уже над новым документом, который включал бы все виды стратегических вооружений.

— Будем ждать конкретных предложений, наша позиция хорошо известна, она остается в силе, — подчеркнул шеф российской дипломатии.

При этом Сергей Лавров поговорил и о внутренних проблемах в США, которые «прорвались наружу». Так, комментируя ситуацию с блокировкой аккаунта Дональда Трампа в Twitter, он заявил, что крупные технологические компании «даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своем государстве» и «ни в грош не ставят» конституцию страны . Раскритиковал Сергей Лавров и процедуру американских президентских выборов: по его словам, в ноябре избирателям буквально навязывали волеизъявление по почте — в итоге порядка 40% голосов приходится именно на такую процедуру, а это «достаточно серьезная вещь».

Мировой беспорядок Фото: REUTERS/Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa USA

— Всё это одобрялось людьми, которые выступали с жесточайшей критикой нашего голосования по поправкам к Конституции РФ. Голосование «на пеньках» бледнеет по сравнению с тем, что сделали с механизмом голосования в США, — подчеркнул глава МИД РФ.

«Не будет больше доверия»

Довольно большую долю пресс-конференции заняли ответы на вопросы по ситуации вокруг Алексея Навального , который за день до этого вернулся из Германии в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. Министр начал разговор об этом сам в своем вступительном слове. Так, призывы западных политиков освободить блогера — с такими заявлениями выступили представители Евросоюза и США — он назвал попыткой отвлечь общество от собственных проблем.

— Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития, — сказал Сергей Лавров.

От журналистов последовали уточняющие вопросы — о том, какой имидж России за рубежом создает эта ситуация, будет ли в РФ все-таки возбуждено уголовное дело по факту отравления и если нет, то что этому мешает.

— Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил, — подчеркнул министр .

Мировой беспорядок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сергей Лавров добавил: всё, что связано с возвращением и задержанием Алексея Навального, относится к компетенции правоохранительных органов, а внешнеполитическое звучание эта ситуация «приобрела искусственно».

— Наверное, об имидже нужно думать, но мы не барышни, которые выходят на бал . Мы все-таки должны прежде всего заниматься своей работой, а наша работа заключается в реализации российской внешней политики, — отметил министр.

Он в очередной раз обратил внимание на то, что западные страны, обвиняя Россию в якобы отравлении россиянина, не предоставили ей никаких доказательств: так, запросы РФ к Германии перенаправлялись в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а оттуда обратно к Германии. В день задержания Алексея Навального российский МИД сообщил, что Берлин на российские запросы все-таки ответил. Однако, как сказала представитель ведомства Мария Захарова, «проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов». На пресс-конференции Сергей Лавров уточнил, что в ответе приводились лишь показания самого Алексея Навального и его супруги Юлии.

Отвечая на вопрос «Известий», будет ли Москва направлять в ФРГ еще запросы, министр обратил внимание на то, что это прерогатива Генпрокуратуры, однако, по его мнению, такой шаг необходим. «Просто чтобы немецкие коллеги не ощущали себя как бы уже исполнившими свои функции», — пояснил министр .

Как ранее сообщали «Известия», Россия предлагала ОЗХО обменяться информацией по этому инциденту и провести в российской лаборатории совместное исследование проб пострадавшего, однако организация предоставить свои результаты была не готова.

— Они очень долго пытались как-то уйти от прямого ответа, говорили: «Как же так, мы же международно признанные, мы сами проверим и вам скажем». Такого не будет, не будет больше игр в одни ворота. И не будет доверия ни клинике бундесвера, ни клинике французской, ни клинике шведской, которую ОЗХО выберет для своих внутренних целей , пока мы не убедимся, что эти люди являются честными учеными, честными специалистами, — подытожил Сергей Лавров.

По его словам, Россия по-прежнему заинтересована в том, чтобы решать проблемы через диалог. Однако «ломиться в закрытую дверь, которую Запад дружно держит на замке и на засове, нам уже как-то, знаете, ниже собственного достоинства», подытожил Сергей Лавров.