В США заявили о намерении продолжить поставки вооружения Украине

Власти США продолжат поставлять Украине оборонительное вооружение. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы ясно заявили, что продолжим поддержку Украины путем предоставления ей оборонительного военного оборудования, чтобы она могла защитить себя», — подчеркнул он в интервью телеканалу CNN в преддверии переговоров США и России по безопасности.

По словам госсекретаря, НАТО будет усиливаться «в случае дальнейшей российской агрессии».

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИДа и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что первый раунд российско-американских переговоров в Женеве намечен на вечер 9 января. Основной день переговоров запланирован на понедельник, 10 января.

Как отметил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях. Замминистра также отмечал, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Российская сторона неоднократно опровергала заявления западных политиков о якобы планирующемся «вторжении» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на то, что подобные сообщения являются «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

Также в Москве подвергали критике дискуссии о поставках оружия Украине. В ноябре Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.