Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности

Российская делегации прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. Об этом 9 января сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января. Но, как ожидается, уже сегодня вечером стороны проведут предварительную часть встречи.

Ранее в этот день Рябков заявил, что предстоящий диалог России и США в Женеве может ограничиться одной встречей. Он отметил, что такое возможно, если США не проявят интереса к готовности обсуждать позицию РФ.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва едет на встречу «не с протянутой рукой». У российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

Также политик сообщил, что у России нет оптимизма в преддверии этих переговоров. Он сказал, что Москва хочет «договориться динамично, без пауз». Однако, по его словам, «предполагать прогресс, тем более быстрый … наивно».

Россия и США 9–10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

31 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились, что обсуждение гарантий безопасности будет проходить по трем направлениям — в Женеве, Брюсселе (в рамках контактов РФ — НАТО) и Вене (РФ — ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.