В МИДе сообщили об отсутствии оптимизма в преддверии переговоров с США

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков 9 января сообщил, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с США в Женеве.

Он отметил, что Москва хочет «договориться динамично, без пауз», однако, по его словам, «предполагать прогресс, тем более быстрый … наивно».

«Ожидания у нас реалистичные. Исходя из тех сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предполагать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно. Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО это всё затормозить, погрузить в обсуждения бесконечные одних и тех же сюжетов…», — сказал Рябков «Интерфаксу».

Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

31 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились, что обсуждение гарантий безопасности будет проходить по трем направлениям — в Женеве, Брюсселе (в рамках контактов РФ–НАТО) и Вене (РФ–ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.