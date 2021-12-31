Гарантии безопасности РФ и США намерены обсуждать по трем направлениям

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонных переговоров выразили мнение, что обсуждение гарантий безопасности будет проходить по трем направлениям — в Женеве, Брюсселе (в рамках контактов РФ — НАТО) и Вене (РФ — ОБСЕ). Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Для Москвы важны переговоры, но главное — нужен результат, и мы его будем добиваться в виде обеспечения гарантированной безопасности России. Байден согласился и отреагировал вполне логично и серьезно. Путин подчеркнул, что в сложной ситуация Россия будет вести себя так, как вели бы себя США, если бы наступательные вооружения были размещены возле их границ», — сказал дипломат.

Ушаков уточнил, что Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги эту мысль. Он добавил, если переговоры по гарантиям пройдут успешно, это приведет к нормализации или улучшению двусторонних отношений.

«Президенты будут следить за ходом женевских переговоров, и по мере необходимости общаться друг с другом, давать указания профильным командам. Но когда и в какой день состоится разговор, никто не знает, это будет зависеть от ситуации. Потребуется ли разговор после 10 января — вполне возможно. Главное — условлено поддерживать плотный контакт на этот счет между президентами», — подчеркнул Ушаков.

Ранее дипломат сообщил, что в ходе переговоров с Путиным Байден заявил об отсутствии у США планов размещать наступательные вооружения на Украине.

Cостоявшиеся телефонные переговоры президентов России и США предваряют очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия—США переговоров в начале декабря.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее встреча президентов Путина и Байдена прошла на вилле Ла-Гранж в Женеве 16 июня. Лидеры провели переговоры как в узком, так и в расширенном составе. По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем сообщалось, что Россия и США с помощью диалога стремятся заложить основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.