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Байден заявил об отсутствии планов размещать наступательные вооружения на Украине

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Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии у США планов на размещение ударных наступательных вооружений на Украине. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

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«Основной момент, который прозвучал в ходе переговоров с американской стороны — Байден сообщил, что США не намерены размещать на Украине наступательные военные вооружения. Разговор был деловой, содержательный, и президенты условились продолжить диалог после Нового года», — сказал он.

Состоявшиеся телефонные переговоры президентов России и США предваряют очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия—США переговоров в начале декабря.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

18 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил о желании страны получать от западных партнеров не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Он отметил, что защищаться с его помощью украинские военные будут сами, главное — получить его.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины оболванивают своих граждан, настраивая их против России. По его словам, власти Украины транслируют враждебность в отношении РФ, в результате чего отношения государств «обрублены на корню».

Тогда же, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Кроме того, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности.

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