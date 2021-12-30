Песков рассказал о цели разговора Путина и Байдена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 30 декабря заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден поговорят по телефону в преддверии очных переговоров двух стран.

«Это очень сложные субстанции, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона сформулировала свою позицию. С нашей точки зрения, назрела необходимость еще в одном телефонном разговоре, который предварял бы начало вышеупомянутых переговоров», — рассказал Песков, говоря о целях планируемого разговора.

Песков уточнил, что речь идет об обычном телефонном разговоре без публичной части.

«Цель разговора очень понятна — продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавно по видеоконференсвязи (ВКС). <…> Это продолжение того обсуждения, которое было начато по ВКС, и обсуждение предстоящих переговоров, которые 10, 11 и 12 января будут», — сообщил Песков.

Также Песков уточнил, что любые переговоры ведутся с целью достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга. Инициатива разговора исходила от Путина.

В четверг, 30 декабря, в 23:30 мск состоится телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе предстоящей беседы американский лидер намерен обсудить двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут 10 января.

29 декабря в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование ситуации на Украине в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом, добавил он.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.