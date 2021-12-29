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Политика
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

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В четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом 29 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря совета нацбезопасности США Эмили Хорн. Информацию позже подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По словам Хорн, Байден считает крайне важным прямой диалог на высшем уровне.

В ходе предстоящей беседы он намерен обсудить двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут 10 января.

Как добавила Хорн, администрация США ведет широкие переговоры с Европой, координируя общий подход на якобы наращивание военного присутствия РФ на границе с Украиной.

«Президент Байден разговаривал с лидерами по всей Европе, и официальные лица администрации США на многосторонней основе взаимодействовали с НАТО, Евросоюзом и ОБСЕ», — отметила она.

Песков уточнил, что телефонный разговор состоится поздно вечером.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон вместе со своими европейскими союзниками готов обсуждать предложения РФ по безопасности, однако некоторые из них будут неприемлемы для США и Европы.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 ноября вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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