В Госдепе назвали некоторые предложения РФ по безопасности неприемлемыми

Некоторые предложения РФ по безопасности будут не приемлемы для Соединенных Штатов и Европы. Об этом во вторник, 28 декабря, во время брифинга заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Русские выложили ряд предложений. Мы вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами готовы обсуждать их. Русские прекрасно знают, что некоторые вещи в этих предложениях будут неприемлемы для США и наших европейских союзников и партнеров», — цитирует его «РИА Новости».

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января, за ними последуют встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ожидать от этих переговоров «конкретных ответов на поставленные вопросы».

23 декабря Песков указал, что переговоры по предложенным Россией гарантиям безопасности не затронут вопросы стратегической стабильности — существующего формата консультаций Москвы и Вашингтона. Он подчеркнул, что приведут ли переговоры к новой встрече Путина и Байдена, будет зависеть от риторики американских коллег во время диалога.

В тот же день посол США в Москве Джон Салливан выразил готовность Соединенных Штатов совместно с НАТО взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности. При этом он отметил, что США на переговорах с РФ не пойдут на компромисс по вопросам отношений с союзниками по НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.