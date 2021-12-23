США выразили готовность взаимодействовать с РФ по гарантиям безопасности

Соединенные Штаты совместно с НАТО готовы взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности, заявил 23 декабря посол США в Москве Джон Салливан.

«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам», — сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Посол подчеркнул, что готовность взаимодействовать является продолжением июньской встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве.

При этом, по его словам, Соединенные Штаты на переговорах с РФ не пойдут на компромисс по вопросам отношений с союзниками по НАТО.

«Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, но мы не собираемся поступаться нашими принципами и ценностями, и мы будем проявлять твердость вместе с нашими союзниками и партнерами. Президент Байден ясно дал это понять, как в ходе личной встречи с президентом Путиным в Женеве в июне, так и затем на недавней видеоконференции, которую они провели», — подчеркнул дипломат.

Как отметил Салливан, существуют предварительные условия для дипломатии, к которой США и их союзники по НАТО стремятся. Среди таких условий он назвал давние принципы, которых Байден и правительство США «придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий».

«В то же время мы услышали озабоченность, выраженную как письменно, так и устно российской стороной, включая президента [РФ Владимира] Путина, министра иностранных дел [Сергея] Лаврова и моего дорогого друга и коллегу, заместителя министра иностранных дел [Сергея] Рябкова», — продолжил он, подчеркнув, что Вашингтон готов вступить в диалог и дискуссию с российской стороной.

Кроме того, по его словам, переговоры с российскими властями будут наиболее эффективны при деэскалации на Украине. Отвечая на вопрос, что США считают «деэскалацией», Салливан пояснил, что она подразумевает ряд действий, включая отвод российских войск от украинской границы.

Он напомнил, что накануне стало известно об определенных позитивных сдвигах в рамках Трехсторонней контактной группы при посредничестве представителя ОБСЕ. Салливан выразил надежду, что в регионе будет достигнута договоренность о прекращении огня и выполнении условий перемирия июля 2020 года.

«Да, понимаю, это российская территория, но это территория России, граничащая с суверенной страной, и это очень угрожает этой стране», — заключил дипломат.

Ранее в этот день высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что США заявили о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности в начале января 2022 года. В то же время он подчеркнул, что США полагают, что успех переговоров возможен только при снятии напряженности вокруг Украины.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретные сроки проведения переговоров будут объявлены позже. Как отметил Песков, представлять российское дипломатическое ведомство, скорее всего, будет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.