Песков назвал предполагаемые сроки переговоров по безопасности между РФ и США

Переговоры представителей президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена по вопросам безопасности могут пройти в январе. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«Есть понимание, что это будет январь. По линии дипломатических ведомств. С нашей стороны это будет [замглавы МИД РФ Сергей] Рябков», — сказал он.

Песков отметил, что конкретные даты переговоров будут объявлены позже.

15 декабря Байден заявил, что рассчитывает на дальнейший контакт с Путиным. Как отметил глава Белого дома, следующие переговоры с российским лидером будут носить более продолжительный характер.

Онлайн-саммит лидеров США и РФ состоялся 7 декабря и продлился два часа. Позже в Кремле заявили, что переговоры носили откровенный и деловой характер, лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

12 декабря Песков сообщил, что после разговора с главой Белого дома у Путина не было каких-то особенных поводов для радости, так как ситуация, сложившаяся на данный момент, очень серьезная. Представитель Кремля также отметил, что лидеры в ходе переговоров общались конкретно и не допускали разночтений, даже несмотря на дружественный характер беседы.

Байден указал на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Путин в ответ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.