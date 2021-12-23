МИД назвал задачи РФ на переговорах по гарантиям безопасности

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг, 23 декабря, рассказал о целях и задачах, которые стоят перед переговорщиками РФ на консультациях с США по гарантиям безопасности.

«Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО. Мы должны гарантировать нашу безопасность, по крайней мере, в тех параметрах, и на тех рубежах, которые мы имели на момент заключения Основополагающего акта Россия — НАТО в 1997 году», — приводит журнал «Международная жизнь» слова Рябкова.

По его словам, американская сторона знает о приоритетах России, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан контактирует с высокопоставленными лицами в Москве.

«За обсуждениями, беседами должны следовать конкретные шаги. Поэтому, по-прежнему, мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. <…> Давайте все-таки заниматься этим серьезным вопросом», — заключил дипломат.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности.

За день до этого, 16 декабря, замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что США ожидают от России деэскалации в ситуации вокруг Украины, Вашингтон открыт для консультаций в формате Россия–НАТО, а также по линии ОБСЕ. Кроме того, она указала на то, что США вместе со странами Европы должны определить, существуют ли опасения РФ в области безопасности, которые они могут смягчить.

От НАТО официального ответа на этот счет пока нет. Как сообщила 20 декабря газета The Financial Times, страны альянса еще не определились с составом участников и форматом переговоров с Россией. В издании со ссылкой на источники в НАТО подчеркнули, что западные политики считают российские требования неприемлемыми, однако хотели бы избежать прямого отказа.

При этом глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 21 декабря рассказал о том, что у России есть план «Б», если Штаты и НАТО не отреагируют на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

21 декабря в Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что она готова стать площадкой для переговоров НАТО с Россией по гарантиям безопасности. ОБСЕ предлагает спектр формальных и неформальных механизмов и инструментов, которые можно использовать для выстраивания диалога и создания атмосферы доверия, отметили в организации.